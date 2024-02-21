بوتين يشدد على ضرورة النأي بالرياضة عن السياسة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة وأن يكون هدفها جمع وتقريب الناس.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور "ألعاب المستقبل" التي تحتضنها قازان: "لقد أكدت عدة مرات وأريد أن أقول مرة أخرى، الرياضة يجب أن تكون خارج أي سياسة، على العكس من ذلك، يجب أن تقرب الناس، لدينا العديد من المشاركين (في ألعاب المستقبل) من أكثر من 100 دولة".

وأشار بوتين إلى أن "ألعاب المستقبل" التي تحتضنها مدينة قازان الروسية ستجمع رياضيين من 104 دول ومن قارات مختلفة.

المصدر: تاس