 بوتين يصل إلى قازان لحضور افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2024

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة عمل إلى قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث سيشارك مع زعماء بعض الدول الأجنبية في افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2024.

ومن المتوقع أن يصل رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان إلى حفل افتتاح البطولة الدولية متعددة الرياضات.

كما حضر إلى قازان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك.

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وقبل ذلك، سيعقد الرئيس الروسي أيضا عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج بوتين زيارة إلى مصنع قازان للطيران الذي يحمل اسم "إس بي جوربونوف".

وستقام هذه الألعاب في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

وهذه هي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات التي تدعم مفهوم الواقع الافتراضي phygital - الذي يجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا"

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 260 فريقا دوليا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: RT