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بايدن يجدد انتقاد تصريحات ترامب حول "الناتو"

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بايدن يجدد انتقاد تصريحات ترامب حول
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "الناتو"، وتعليقه على وفاة "المعارض" الروسي أليكسي نافالني.

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وقال بايدن في حديث نشر على منصة "إكس": "يعرف العالم كله أن حلفاءنا في "الناتو" سيدعموننا في حال تعرضنا لهجوم من جانب أي عدو، كما يعرف حلفاؤنا أننا سندعمهم أيضا. لذلك فإن تصريحات الرئيس السابق خطيرة للغاية وتشجع على السلوك السيئ".

وفي تعليقه على تصريح ترامب حول وفاة نافالني تساءل بايدن لماذا يتهم ترامب واشنطن دائما؟
وفي وقت سابق أكد ترامب أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم سيعقد قمة لحلف "الناتو" في يونيو 2025 لبحث مستقبل الحلف.

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تدافع عن دول "الناتو" في حال "هجوم روسيا عليها، لأنها لا تخصص أموالا كافية للدفاع".

وفي تعليقه على وفاة نافالني قال ترامب إنه بعد وفاة نافالني أصبح أكثر وعيا بما يحدث في الولايات المتحدة التي تعاني من التراجع حاليا.

المصدر: نوفوستي

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