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تهديد ترامب للناتو بروسيا.. يفجر مخاوف أوروبا وبايدن

أخبار العالم

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أعلن البيت الأبيض رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول استعداده لدعم روسيا في مواجهة أعضاء حلف الناتو المتخلفين عن تسديد التزاماتهم المالية،

واعتبر البيت الأبيض تصريحات ترامب مروعة وفاقدة للصواب.
إعلان ترامب الذي جاء خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية خلف ردود فعل غاضبة ومستاءة في أوروبا حيث اعتبره الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تقويضا لأمن بلدان الحلف، فيما رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بأن تصريحات ترامب متهورة وخارجة عن مبدأ التضامن داخل الحلف، من جانبه قال الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر عاجلا أم آجلا في وجودها العسكري واسع النطاق في الدول الأوروبية، ويجب الاستعداد لذلك.

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