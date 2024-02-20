ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فقدان سيطرة القوات الأوكرانية على أفدييفكا يمكن أن يحمل عواقب مدمرة على الروح المعنوية الضعيفة لديهم بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للمسؤولين الغربيين والجيش الأوكراني، "كان من الممكن أن يتم أسر مئات الجنود الأوكرانيين"، نتيجة للمعارك حول أفدييفكا، وهي "خسارة كارثية" للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وأكد مسؤولون أمريكيون بحسب الصحيفة، أن الروح المعنوية بين الأوكرانيين آخذة في الانخفاض بعد الإخفاقات المتتالية على الجبهة والتغيرات في القيادة العسكرية، مشيرين إلى أن خسارة أفدييفكا حدث "أكثر أهمية" مما بدا في البداية.

وكما يشير منشور الصحيفة، فإن فرار الأوكرانيين من أفدييفكا يظهر تأثير فشل الكونغرس الأمريكي بالموافقة على المساعدات لأوكرانيا على القتال.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف فرت تحت نيران القصف الروسي من مدينة أفدييفكا التي انتقلت إلى سيطرة القوات الروسية يوم 17 الشهر الجاري.

هذا وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف فرت بشكل جماعي وفوضوي من المدينة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

المصدر: "تاس"+RT