اعتبرت الإدارة الأمريكية أن فرار قوات كييف من مدينة أفدييفكا التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، خطوة حكيمة اتخذها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "في الواقع، اتخذ الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي خطوة حكيمة بسحب قواته حتى لا تكون محاصرة، من أجل الحفاظ عليها وعلى مواردها التي كانت لديها".

وأضاف كيربي أنه إذا لم يحصل الجانب الأوكراني على المزيد من الدعم الغربي، فإن "هجوم أفدييفكا هذا يمكن أن يكون له في الواقع تأثير أكبر على القتال في الشرق ويعطي قدرة للروس على الاستيلاء على المزيد من الأراضي بمرور الوقت".

ووفقا لكيربي، فإن نقص الموارد لدى القوات المسلحة الأوكرانية يرجع إلى "تقاعس الكونغرس".

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف فرت تحت نيران القصف الروسي من مدينة أفدييفكا التي انتقلت إلى سيطرة القوات الروسية يوم 17 الشهر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف فرت بشكل جماعي وفوضوي من المدينة، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

المصدر: نوفوستي