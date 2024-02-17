البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، يوم السبت إن الإدارة الأمريكية تعتبر انتقال مدينة أفدييفكا إلى سيطرة القوات الروسية "ثمل تقاعس الكونغرس".

ودعت واتسون المشرعين إلى الموافقة على الفور على الطلب الذي تقدم به البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي لكييف.

وقالت إن "هذه هي تكلفة تقاعس الكونغرس. يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن مخزونهم من الأسلحة آخذ في النفاد".

وأضافت واتسون أنه بات "من الضروري أن يوافق مجلس النواب بسرعة على طلب للحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا حتى نتمكن من تزويدهم بذخيرة المدفعية".

وقالت في بيان حول الوضع حول أفدييفكا: "إنهم (الأوكرانيون) بحاجة إلى معدات ضرورية أخرى لحماية بلادهم".

هذا وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر يوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة".

المصدر: نوفوستي