أكد الخبير السياسي الهنغاري جورج سبيتل أن أورسولا فون دير لاين ستسبب مشاكل أكبر في حال تعيينها أمينا عاما لحلف "الناتو"، لأن الوضع السياسي في هذه الحالة سيصبح أكثر اضطرابا.

وقال سبيتل: "من الأفضل بالتأكيد أن تكون على رأس المفوضية الأوروبية، وليس أمينا عاما للناتو، سيكون الأمر أسوأ بكثير في حال وصولها للناتو، لأنها على علاقة جيدة مع زيلينسكي".

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وأضاف: "الوضع السياسي سيصبح أكثر، وسيقترب العالم كثيرا من حرب عالمية، لذا في رأيي إذا بقيت هنا في الاتحاد الأوروبي، فسوف تسبب ضررا أقل".

ووفقا له، لا يوجد مرشحون آخرون لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، ومن غير المرجح أن يتم استبدال فون دير لاين بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، لأنها تناسب كلا من الأحزاب الليبرالية والمحافظة، على الرغم من فضائح الفساد التي تورطت فيها.

في وقت سابق، أكدت فون دير لاين أنها ستترشح لولاية ثانية لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وذكرت صحيفة "فيلت" أن المستشار الألماني أولاف شولتس عارض نهاية العام الماضي تعيين فون دير لاين أمينا عاما لحلف الناتو خلفا لجينز ستولتنبرغ بسبب موقفها "المعادي" تجاه موسكو.

المصدر: نوفوستي