فون دير لاين تعتزم استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نيتها استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع.

وقالت فون دير لاين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "إذا استمرت رئاستي للمفوضية، سأستحدث منصب المفوض الأوروبي للدفاع".

وأضافت أن مسألة البلد الأوروبي الذي سيشغل مواطنه هذا المنصب لا تزال مفتوحة.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية أريانا بوديستا إن منصبا جديدا في إدارة الاتحاد قد يظهر في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يتم تشكيل الرئاسة الجديدة للمفوضية الأوروبية حتى نهاية العام الجاري بعد الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي هذا الصيف.

المصدر: نوفوستي