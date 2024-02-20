قوات كييف تستهدف مناطق في دونيتسك بـ20 صاروخا

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات كييف أطلقت 20 صاروخا فجر اليوم الثلاثاء باتجاه مناطق بالجمهورية.

وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق الخاص بالقضايا المتعلقة بجرائم الحرب، إن قوات كييف أطلقت في الساعة الثانية ليلا 20 صاروخا على بلدة كارلوفا في دونيتسك.

ووفقا للبيان الصادر عن المركز لم يتم تحديد نوع الصواريخ، كما لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو إصابات.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة، وأطلقت 54 قذيفة.

المصدر: نوفوستي