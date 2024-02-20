"سي إن إن": فقدان قوات كييف لأفدييفكا قد يكون نقطة تحول في الصراع بأوكرانيا

قالت قناة "سي إن إن" إن فقدان قوات كييف السيطرة على أفدييفكا قد يمثل نقطة تحول في الصراع في أوكرانيا، ومع تعليق المساعدات الأمريكية قد يعني ذلك أن الأسوأ قد بدأ لسلطات كييف.

وقالت القناة في مقال صحفي إن هذا الحدث "يمثل نقطة تحول، فتقدم القوات الروسية وتلاشي المساعدات الغربية قد يهدد بإحداث تغييرات" في الصراع في أوكرانيا.

وأشار المقال إلى مؤتمر ميونيخ الأمني، وقال إنه ​​لم يشكل اختراقا لسلطات كييف وفي مثل هذه الحالة "فإن إمكانية حدوث تغييرات جذرية على خط المواجهة أمر وارد للغاية".

فضلا عن ذلك فإن ما كان في السابق بمثابة تحذيرات بشأن العواقب التي قد تترتب على خط المواجهة بالنسبة لأوكرانيا إذا استمر الكونغرس الأمريكي في تأخير إطلاق المساعدات "أصبح واقعا مريرا وقاسيا".

ووفقا لكاتب المقال، فإن حقيقة خسارة القوات الأوكرانية لمدينة أفدييفكا التي كانت تسيطر عليها لمدة 10 سنوات، إلى جانب التغييرات في القيادة العسكرية وفشل الهجوم المضاد، قد تعني أن "أسوأ وقت" قد حان بالنسبة لسلطات كييف.

بدوره أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

هذا وتتكبد قوات كييف خسائر كبيرة في الأرواح تقدر يوميا بمئات القتلى، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والآليات العسكرية، وفي نفس الوقت تعزز القوات الروسية مواقعها على مختلف خطوط المواجهة وتحصن دفاعاتها.

المصدر: RT + تاس