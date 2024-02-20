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كندا تقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة

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كندا تقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة
Globallookpress Nathan Denette/Keystone Press Agency
وزير الدفاع الكندي بيل بلير يعلن تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من نوع "سكاي رينجر إر 70"
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أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن بلاده ستقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة من نوع "سكاي رينجر إر 70".

وقال بلير للصحفيين، يوم الاثنين: "سترسل كندا إلى أوكرانيا أكثر من 800 نظام مسير للطيران متعدد الأغراض من نوع "سكاي رينجر إر 70" بقيمة أكثر من 95 مليون دولار".

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وأضاف أن توريدات الطائرات ستبدأ الربيع المقبل، وأنها "ستساعد أوكرانيا في التصدي للهجوم الروسي غير الشرعي".

يذكر أن أوكرانيا أعلنت في أعقاب الاجتماع الأخير "بصيغة رامشتاين" للدول المقدمة للمساعدات العسكرية لها، الأسبوع الماضي، عن إطلاق عمل "تحالف للمسيرات"، تم تشكيله بمبادرة من لاتفيا، والذي يضم نحو 20 دولة، معظمها من أعضاء الناتو.

المصدر: نوفوستي

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