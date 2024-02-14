 
مباشر

أوكرانيا تعلن عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي يضم 15 دولة

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي يضم 15 دولة
Globallookpress Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzdh

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي، ضم 15 دولة من الدول الداعمة لأوكرانيا.

وكتب عميروف على "فيسبوك" في ختام الاجتماع لمجموعة الاتصال لداعمي أوكرانيا بصيغة "رامشتاين"، يوم الأربعاء: "نحن نعزز دفاعنا الجوي من خلال الأنظمة والصواريخ لها على حد سواء".

وتابع: "وقد بدأ رسميا عمل تحالف الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل. وقد انضمت إلينا 15 دولة"، مقدما الشكر لألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا على الدور القيادي في هذه العملية.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة إرسال مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة إرسال مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا

وذكر من بين النتائج الأخرى للاجتماع أنه سيكون هناك المزيد من الطائرات المسيرة، تعزز أوكرانيا التعاون مع شركائها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عمل "تحالف المسيرات" الذي يضم 8 دول، هي السويد وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا ولاتفيا.

وبشأن توريدات طائرات "إف 16" المتوقعة، قال عميروف: "نسير وفق الجدول في إطار جميع الاتفاقات مع الشركاء".

وأضاف أن أوكرانيا تعمل كذلك على الصناعة المشتركة لأنظمة المدفعية والذخائر لها مع الدول الغربية.

يذكر أن الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا عقدت أول اجتماع لها بصيغة "رامشتاين" في 26 أبريل عام 2022. وأصبح اجتماع الأربعاء الـ 19 من نوعه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟