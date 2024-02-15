بولندا تنضم إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الطائرات المسيرة

صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش اليوم الخميس أن بلاده انضمت إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا والذي يهدف لتزويد كييف بآلاف الطائرات المسيّرة الجديدة.

وقال الوزير للصحفيين: "يتم الآن إنشاء تحالف بشأن الطائرات المسيّرة، ونحن ننضم إليه…لاتفيا هي إحدى الدول الرائدة هناك"، لافتا إلى أنه أبلغ اليوم وزير الدفاع اللاتفي بالمشاركة البولندية.

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وفي وقت سابق، أفيد أن لاتفيا قامت بتجميع تحالف من حوالي 20 دولة لتزويد أوكرانيا بآلاف الطائرات المسيّرة الجديدة، ووقعت ريغا وكييف مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري من أجل تنفيذ المشاريع في مجال صناعة الدفاع والأمن تنفيذا مشتركا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 10 يناير عن توقيع اتفاقية مع ليتوانيا بشأن الإنتاج المشترك لوسائل مكافحة المركبات الجوية المسيّرة.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: تاس+RT