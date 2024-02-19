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مصرع 6 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء انهيار ثلجي في أفغانستان (فيديو)

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مصرع 6 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء انهيار ثلجي في أفغانستان (فيديو)
Globallookpress
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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 30 آخرون جراء انهيار ثلجي شمال شرق أفغانستان، بعد تساقط غير مسبوق للثلوج في معظم أنحاء البلاد.

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وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان جميل الله هاشمي، لوكالة "فرانس برس" إن "الثلج لا يزال يتساقط أجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".

وأضاف هاشمي أن حوالي 20 منزلا دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.

واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد مما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

المصدر: "أ ف ب"

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