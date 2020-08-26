 
مباشر

مصرع 100 شخص على الأقل في فيضانات بأفغانستان

أخبار العالم

مصرع 100 شخص على الأقل في فيضانات بأفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olth

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات، نظرا إلى استمرار عملية انتشال الضحايا.

وأصيب أكثر من 250 شخصا في فيضانات إقليم باروان التي تسببت في تدمير أكثر من 500 منزل وغمرت الشوارع بالمياه في شاريكار عاصمة الإقليم.

وقال حسيب الله شيخاني، المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية للإدارة، إنه تم تقديم المساعدة لخمسة آلاف أسرة بالطعام وعبوات المساعدة غير الغذائية.

ووصل القائم بأعمال وزير الدفاع أسد الله خالد الإقليم في محاولة للمساعدة على تنسيق عمليات الإنقاذ.

يشار إلى أن باروان أحد أكثر الأقاليم عرضة للفيضانات في البلاد حيث يشهد أمطاراً وفيضانات غزيرة كل عام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا