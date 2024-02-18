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"جيروزاليم بوست": العثور على ظرف مشبوه في مكتب نتنياهو

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AFP
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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه تم العثور على ظرف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد، فيما هرع حراس الأمن وفرق الطب الشرعي من الشرطة لمكان الحادث.

ونشرت "جيروزاليم بوست" الخبر كعاجل دون تقديم المزيد من التفاصيل، فيما لم يذكر في العديد من المواقع العبرية الإخبارية.

يذكر أنه في وقت سابق، قامت جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون" بإرسال رسالة تهديد بإيذاء أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وعائلاتهم، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وفق ما ذكر موقع "واينت".

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المصدر: "واينت" + "جيروزاليم بوست"

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