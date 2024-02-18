القدس.. نشطاء يصبغون مياه نافورة أمام مقر نتنياهو باللون الأحمر

قام نشطاء من القدس بصبغ مياه نافورة ساحة باريس الموجودة أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، باللون الأحمر.

وكتبوا على النافورة: "لقد أريق ما يكفي من الدماء، والصفقة مطروحة على الطاولة".

סמוך למעון ראש הממשלה בבלפור, פעילים ירושלמים צבעו את המים בכיכר פריז באדום, וכתבו: ״נשפך מספיק דם, עסקה על השולחן״. הפעילים מסרו: ״דורשים שראש הממשלה יפסיק להעדיף את בן גביר ואת שלמות הקואליציה על פני הצלת חיים וחזרת החטופים״@michalpeylanpic.twitter.com/PpsjvtSPQX — החדשות - N12 (@N12News) February 18, 2024

المصدر: RT