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القدس.. نشطاء يصبغون مياه نافورة أمام مقر نتنياهو باللون الأحمر

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القدس.. نشطاء يصبغون مياه نافورة أمام مقر نتنياهو باللون الأحمر
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قام نشطاء من القدس بصبغ مياه نافورة ساحة باريس الموجودة أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، باللون الأحمر.

وكتبوا على النافورة: "لقد أريق ما يكفي من الدماء، والصفقة مطروحة على الطاولة". 

المصدر: RT

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