مصر.. إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في منطقة رفح

قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اليوم السبت إن "القوات المسلحة المصرية تقوم بتنفيذ منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وأوضح أن هذا يأتي "لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".

وأكد المحافظ على أن "المنطقة الجاري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء".

وأضاف أن "المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل إلى المحافظة بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي".

وأعلن الهلال الأحمر المصري في وقت سابق أن حوالي 600 طائرة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة هبطت في مطار مدينة العريش في سيناء منذ بدء التصعيد في القطاع.

وقال مدير وكالة "الأونروا، فيليب لازاريني، في وقت سابق إن إسرائيل فرضت قيودا مالية على الوكالة وهو ما منع إيصال الغذاء لنحو 1.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وزادت القيود من عمق الأزمة بين إسرائيل والأونروا، التي تهددت عملياتها بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض العاملين فيها في هجوم 7 أكتوبر. وأدت الاتهامات لتعليق غالبية الدول المانحة تمويلها للوكالة.

دخلت الحرب في غزة يومها الـ134 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم