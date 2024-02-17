الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مخزن للأسلحة للجيش السوري في درعا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخزنا للأسلحة للجيش السوري في درعا جنوب سوريا، ردا على إطلاق للقذائف على جنوب الجولان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، ردا على عمليات إطلاق النار من سوريا باتجاه جنوب هضبة الجولان والتي لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصدر النيران، وقصفت الطائرات المقاتلة منشأة لتخزين الأسلحة تابعة للجيش السوري في منطقة محجة (محافظة درعا)".

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وأضاف البيان: "قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة جبل بلاط، وقتل إرهابي. كما تم استهداف مجمع عسكري في منطقة بنت جبيل. وقصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي، خلال اليوم الماضي، عددا من المناطق في جنوب لبنان".

المصدر: RT