بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا ترى تهديدا نوويا في الإجراءات الحالية التي تتخذها روسيا.

وكشف بايدن في تصريح متلفز، اليوم الجمعة، جاء على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، عن "الخطر الذي يهدد الأمن القومي" والذي أقلق المؤسسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وأكد أنه لا يوجد دليل على أن روسيا تنوي "المضي قدما في فعل أي شيء في الفضاء".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن روسيا لديها القدرة على إطلاق نظام إلى الفضاء يمكن أن يسبب أضرارا محتملة للأقمار الصناعية، لكن لم يحدث شيء مثل هذا حتى الآن، معربا عن أمله في ألا يحدث.

ويوم أمس الخميس، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن التهديد الجديد للأمن القومي الأمريكي، يأتي من أسلحة مضادة للأقمار الصناعية تطورها روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "ABC" التلفزيونية أن المعلومات حول خطط روسيا "لوضع أسلحة نووية في الفضاء" تم تقديمها إلى المشرعين الأمريكيين في مؤتمر صحفي سري.

وتعليقا على هذه الادعاءات قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة منخرطة في تأليف قصص خبيثة، تنسب إلى موسكو تصرفات ونوايا لا تناسب الواقع.

وفي وقت لاحق، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الشائعات حول خطط روسيا لوضع أسلحة نووية في الفضاء بأنها حيلة أمريكية.

المصدر: وكالات