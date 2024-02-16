البنتاغون: الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الحفاظ على قدرة قواتها القتالية في أوروبا

صرحت مسؤولة رفيعة المستوى في البنتاغون بأن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في الحفاظ على قدرة قواتها القتالية المتمركزة في أوروبا، جراء غياب التمويل الإضافي من الكونغرس.

وقالت المسؤولة (لم يُذكر اسمها) خلال مؤتمر صحفي خاص: "دون تمويل إضافي، سنواجه نقصا في الموارد اللازمة للحفاظ على قواتنا المنتشرة في أوروبا، المكلفة حماية حلفائنا".

وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات جادة لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ودعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على تمويل أوكرانيا، وقال إن عدم القيام بذلك يرقى إلى مستوى "الإهمال".

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لدول عدة منها أوكرانيا منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان يوم الأربعاء الماضي، مجلس النواب الخاضع لهيمنة الجمهوريين على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويقر حزمة المساعدات الجديدة التي طلبتها إدارة الرئيس بايدن في أسرع وقت ممكن.

ويوم أمس الخميس، بدأ الكونغرس عطلة تستمر حتى 28 فبراير الجاري، دون تقديم رد على طلب البيت الأبيض، ولا يزال مستقبل الطلب ومشاريع القوانين البديلة غامضاً.

المصدر: RT + سبوتنيك