ضابط أوكراني يؤكد إعداد تحصينات جديدة قرب مدينة أفدييفكا مع مراعاة سيناريو الانسحاب

أكد قائد مجموعة "تافريا" الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر تارنافسكي تجهيز تحصينات جديدة قرب مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، مع مراعاة سيناريو الانسحاب منها.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن تارنافسكي قوله: "تم إعداد مواقع جديدة ويتم إعداد تحصينات قوية، مع مراعاة جميع السيناريوهات المحتملة".

ووصف تارنافسكي الوضع حول أفدييفكا بأنه "صعب لكنه تحت السيطرة".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجيش الأوكراني انسحب جزئيا من أفدييفكا، وأن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة مسألة وقت.

كما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الوضع في أفدييفكا أصبح حرجا بسبب نقص الذخيرة، مرجحا أن سقوط المدينة.

وتواصل القوات الروسية زحفها على أفدييفكا وقطعت طرق الإمداد الأساسية إليها قبل اقتحامها، لتفتح بذلك أمامها الطريق إلى مناطق جديدة.

المصدر: نوفوستي