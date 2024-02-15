كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين بدأوا انسحابًا جزئيًا بالقرب من مدينة أفدييفكا، ويرون أن تسليم المدينة للقوات الروسية هو فقط مسألة وقت.

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الأوكراني يقول إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضطروا إلى تسليم المدينة. ويوم الخميس، قال الجيش إن الانسحاب الجزئي قد بدأ بالفعل".

وقال أحد الجنود ويحمل علامة النداء "فيتامين" للصحيفة إن القوات الروسية تنجح الآن في "ممارسة الضغط"، وإن القوات المسلحة الأوكرانية مجبرة على التراجع.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أنه عندما كان صحفيوها قرب أفدييفكا الأسبوع الماضي، لاحظوا إرسال أفراد عسكريين أوكرانيين جدد إلى المدينة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصنع الفحم في أفدييفكا قد يكون "المعقل الأخير" للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.

وسبق أن صرح نائب المجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك الشعبية وعضو لجنة دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة دميتري بليتين بأن اللواء الذي تم إرساله إلى أفدييفكا، يتكون بشكل رئيسي من مسلحي كتيبة "آزوف" الإرهابية الذين لا فائدة من أخذهم أسرى.

وقال ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا" دميتري ليخوفوي يوم أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها قد تفقد قريبا السيطرة على خط الإمداد الرئيسي للقوات في هذا المحور، واعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بتقدم الجيش الروسي، بما في ذلك بالقرب من أفدييفكا.

وفي نهاية يناير الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور، وقال إن مجموعة من المحاربين القدامى، أمام القوات النظامية، اخترقت دفاعات العدو ووصلت إلى مشارف المدينة، وسيطرت على ما يقرب من عشرين منزلا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT