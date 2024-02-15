الدفاع الروسية تعلن تحييد 990 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 95 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 990 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و95 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

دمرت قواتنا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة مؤسسات ومصانع في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا لتصنيع وصيانة محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال وقذائف الهاون كما تم تدمير مستودعات للوقود وآليات عسكرية أوكرانية.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 105 عسكريين ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك حسنت قواتنا من مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 305 عسكريين وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وصدت 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 360 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعشرات المدرعات والمركبات القتالية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 200 عسكري وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو، منها مدفع FH-70 بريطاني، ومدفعا M198 أمريكيان.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

أسقطت دفاعاتنا الجوية مقاتلة "ميغ 29" قرب مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

اعترضت دفاعاتنا 15 صاروخ HIMARS أمريكية وقنبلة بريطانية موجهة من طراز JDAM.

تم إسقاط 95 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية