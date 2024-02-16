تفاصيل عن طالب سوري قتل في بيلغورد بقصف أوكراني (صور)

لقي شاب سوري مصرعه جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، يوم أمس الخميس.

ويدعى محمد شناني ويبلغ من العمر 20 عاما، قدم إلى روسيا العام الماضي والتحق بمعهد بيلغورود الحكومي للفنون والثقافة منذ بداية سبتمبر الماضي، وتعلم في كلية الأعمال الاجتماعية الثقافية والإعلامية والمكتبات.

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وتحاول إدارة المعهد التواصل مع ذويه لنقل جثمانه إلى وطنه.

وأضاف المعهد أن الشاب كان داخل المحل التجاري الذي تعرض للقصف، يوم الخميس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف بـ 14 صاروخا تم إطلاقها من راجمة الصواريخ من نوع "فامبير" التشيكية الصنع. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط الصواريخ.

وأكدت السلطات المحلية أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، وفق آخر البيانات الرسمية.

المصدر: RT