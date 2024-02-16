 
مباشر

تفاصيل عن طالب سوري قتل في بيلغورد بقصف أوكراني (صور)

أخبار العالم

تفاصيل عن طالب سوري قتل في بيلغورد بقصف أوكراني (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzo2

لقي شاب سوري مصرعه جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، يوم أمس الخميس.

ويدعى محمد شناني ويبلغ من العمر 20 عاما، قدم إلى روسيا العام الماضي والتحق بمعهد بيلغورود الحكومي للفنون والثقافة منذ بداية سبتمبر الماضي، وتعلم في كلية الأعمال الاجتماعية الثقافية والإعلامية والمكتبات.

إقرأ المزيد
مقتل 5 مدنيين وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني لمدينة بيلغورد (فيديو)
مقتل 5 مدنيين وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني لمدينة بيلغورد (فيديو)

وتحاول إدارة المعهد التواصل مع ذويه لنقل جثمانه إلى وطنه.

وأضاف المعهد أن الشاب كان داخل المحل التجاري الذي تعرض للقصف، يوم الخميس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن مدينة بيلغورود تعرضت للقصف بـ 14 صاروخا تم إطلاقها من راجمة الصواريخ من نوع "فامبير" التشيكية الصنع. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط الصواريخ.

وأكدت السلطات المحلية أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، وفق آخر البيانات الرسمية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا