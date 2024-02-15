مقتل 5 مدنيين وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني لمدينة بيلغورد (فيديو)

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

وقال: "وفقا للبيانات الأولية قتل 5 أشخاص في بيلغورود بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون بينهم 5 أطفال، وفرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها في مكان الاعتداء".

وتعرض مركز للتسوق في شارع بليخانوف والمباني السكنية المحيطة له في المدينة لأضرار بالغة.

وأسقطت الدفاعات الروسية 14 صاروخا RM-70 Vampire أطلقتها قوات كييف على بيلغورد.

المصدر: RT