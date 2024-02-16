الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة بيلغورد

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية بـ5 طائرات بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية مسيرة في مقاطعة بيلغورد و4 فوق البحر الأسود".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس إسقاط 14 صاروخ RM-70 Vampire MLRS تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: RT