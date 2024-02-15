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زاخاروفا: سندعوا لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لبيلغورود

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زاخاروفا: سندعوا لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لبيلغورود
Sputnik
مكان الهجوم، بيلغورود، روسيا، 15 فبراير 2024
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أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداء الإرهابي الأوكراني الجديد على مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ستقدم روسيا العمل الإرهابي الجديد من جانب نظام كييف والذي أدى إلى مقتل المدنيين في مدينة بيلغورود بمن فيهم طفل إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مقتل 5 أشخاص بمن فيهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني على مدينة بيلغورود.

المصدر: نوفوستي

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