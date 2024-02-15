ريابكوف: نحذر واشنطن باستمرار من خطورة التصعيد في أوكرانيا

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن موسكو تحذر واشنطن بشكل مستمر خلال الاتصالات بين مسؤولي البلدين من خطورة التصعيد في أوكرانيا.

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وردا على سؤال من مراسل "رويترز" حول إجراء محادثة هاتفية بين مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قال ريابكوف: "لا أعلق على محتوى الاتصالات عبر مختلف القنوات وعلى مختلف المستويات. من حين لآخر تجرى محادثات هاتفية بين البلدين، ويتبادل المسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين التقييمات. ومن جانبنا يتم إرسال كافة الإشارات اللازمة إلى الإدارة الأمريكية لكنني لست مستعدا للتعليق، وبشكل عام ليس من قواعد الاتصالات الدبلوماسية الكشف عن فحواها".

وأضاف: "لا يمكنني الكشف عن مواضيع هذه المحادثات ولاسيما التي نجريها بما في ذلك في شكل تسليم أي مذكرات وملاحظات غير رسمية".

وتابع: "قضية أوكرانيا حاضرة كغيرها وإشاراتنا واضحة ومفادها أن ما يحدث يندرج في النهج الأمريكي، وهذا أمر خطير للغاية. كنا نرسل هذه الإشارات لهم وسنواصل إرسالها عبر كل القنوات".

المصدر: نوفوستي