ريابكوف: روسيا مستعدة لإتاحة كافة الإمكانيات للسعودية في إطار "بريكس"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن السعودية تحظى بعضوية كاملة في "بريكس"، وأن روسيا مستعدة لإتاحة كافة الفرص أمام الرياض لتحقيق أهدافها بالمجموعة وبالوقت الذي يلائمها.

إقرأ المزيد

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الخميس: "لا يراودنا أدنى شك في صفة عضوية السعودية الكاملة في مجموعة "بريكس"، بعد انضمامها رسميا للمجموعة اعتبارا من يناير 2024".

وأضاف: "صدرت تلميحات عن كبار المسؤولين في السعودية حول استمرار الإجراءات الداخلية في السعودية ودراسة خطوات دخول البلاد إلى المجموعة".

وذكر أن السعودية لم تشارك في اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في "بريكس" بموسكو في فبراير الماضي، لكنها شاركت في الفعاليات الأخرى للمجموعة.

وأضاف: "نظام "بريكس" ليس إلزاميا ولا يقوم على إجراءات البروتوكول والإشارات المتبادلة. مجموعة "بريكس" رابطة تضم أطرافا متشابهين ويتعاملون في إطارها على أسس الاحترام المتبادل. وإذا كانت دولة ما في حالة دراسة إضافية لما يتعلق بانضمامها إلى "بريكس"، فهذا يعني أن الظروف تفرض ذلك، وننظر إلى هذا الأمر بكل احترام".

وختم بالقول: "لا يوجد هناك أي شيء مفاجئ أو أي موضوع للتكهنات. وبشكل عام لا توجد هناك أي أجندة خفية في "بريكس". روسيا مستعدة لإتاحة كافة الفرص أمام الرياض لتحقيق أهدافها بالمجموعة وبالوقت الذي يلائمها".

المصدر: نوفوستي