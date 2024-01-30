ريابكوف: الرياض لم تشارك في اجتماع "بريكس" بموسكو لأسباب فنية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن المملكة العربية السعودية لم تتمكن من المشاركة في اجتماع منسقي "بريكس" ومساعديهم في موسكو لأسباب فنية.

جاء ذلك وفق ما نقلته "نوفوستي" عن ريابكوف الذي تابع: "قد تكون هناك أسباب مختلفة لعدم مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماع موسكو، هذه نقطة فنية".

إقرأ المزيد

وأضاف ريابكوف: "عندما يتم الانتهاء من جميع المناقشات الداخلية اللازمة في الرياض، ستتاح لنا الفرصة للترحيب بالزملاء من المملكة العربية السعودية في فعالياتنا، بما في ذلك من خلال المنسقين".

وكان ريابكوف، الذي يشغل منصب ممثل روسيا في مجموعة "بريكس"، قد قال في وقت سابق إن المملكة العربية ودولا أخرى انضمت إلى المجموعة في 1 يناير الجاري.

وقد ذكرت "رويترز"، نقلا عن مصدرين في وقت سابق أن السعودية لا تزال تدرس اقتراح الانضمام إلى مجموعة "بريكس" ولم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا تسترشد بالاتفاقيات المتعلقة بعضوية السعودية في "بريكس"، وليس لدى الكرملين أي معلومات أخرى.

المصدر: نوفوستي