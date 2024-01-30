أبو ظبي في اجتماع منسقي "بريكس": هذه علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات

أعرب ممثل الإمارات عن فخر بلاده بانضمامها إلى مجموعة "بريكس"، وقال ممثل جنوب إفريقيا إنه "شعر بالدفء التقليدي، والترحيب الحار في روسيا".

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جاء ذلك خلال اجتماع منسقي "بريكس" حيث قال ممثل جنوب إفريقيا في "بريكس" في كلمته، مخاطبا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: "صديقي العزيز، أخي العزيز! لقد جئنا من بعيد، والآن في جنوب إفريقيا تبلغ درجة الحرارة 30 درجة مئوية، والجو بارد في موسكو. إلا أننا شعرنا بالدفء التقليدي، والترحيب الحار في روسيا".

بدوره، قال ممثل دولة الإمارات: "إن عام 2024 يعد علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تفخر بانضمامها إلى أسرة (بريكس)" وأشار إلى أن انضمام الإمارات إلى هذا الفريق يدل على "التزام بالحوار ورفع مستوى التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والجهود الجماعية".

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن تطوير العلاقات الاقتصادية داخل "بريكس" سيكون محور اهتمام روسيا، وتابع أنه في إطار رئاسة روسيا للمجموعة عام 2024، من المقرر تنظيم أكثر من 200 فعالية في عشرات المدن الروسية، من بينها اجتماع وزراء خارجية المجموعة في يونيو 2024 بمدينة نيجني نوفغورود، فيما سيكون الحدث الرئيسي على جدول أعمال "بريكس" هو قمة بريكس السادسة عشرة، والتي ستعقد في أكتوبر 2024 بمدينة قازان، وقال: "قازان ونيجني نوفغورود مدينتان جميلتان في روسيا ستسمحان للمشاركين من جميع دول (بريكس) بالمشاركة، والاستمتاع بتجارب إيجابية وانطباعات إيجابية عن بلادنا".

المصدر: نوفوستي