بولندا تعلن تسيير دوريات جوية بعد "نشاط كثيف للطيران الاستراتيجي الروسي"

أعلنت القوات المسلحة البولندية تسيير دوريات جوية جنوب البلاد على خلفية نشاط مكثف للقاذفات الاستراتيجية الروسية، مرجحة أنها "تستعد لتوجيه ضربة صاروخية بعيدة لأوكرانيا".

وجاء في بيان نشرته القوات المسلحة البولندية: "نسجل نشاطا متزايدا للطيران الروسي بعيد المدى قبل توجيهه ضربات صاروخية لأوكرانيا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".

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وتابع البيان: "نحذر من أنه قد تم إطلاق الطائرات البولندية والحليفة وهو أمر قد يرتبط بزيادة الضوضاء لاسيما في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب محذرة من غارات جوية روسية فجر اليوم.

أفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية بإعلان التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا ودنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، وخاركوف شرقها في الساعة 9:08 بتوقيت موسكو.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في لفوف ودنيبروبيتروفسك ومدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها أوكرانيا.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا فيليب برونين أن المستودعات في منطقة ميرغورود بالمنطقة تعرضت للقصف، وأفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك بأن مرافق البنى التحتية في المنطقة تعرضت للقصف.

المصدر: نوفوستي