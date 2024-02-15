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الإعلام الأوكراني: دوي انفجارات في العاصمة كييف والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

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الإعلام الأوكراني: دوي انفجارات في العاصمة كييف والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا
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أعلن عمدة كييف وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي الانفجارات سمع في لفوف ودنيبروبيتروفسك والقسم الذي لا يزال خاضعا لأوكرانيا من زابوروجيه.

وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة لوتسك، ومقاطعة فولين غربي أوكرانيا.

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سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

ودعت سلطات لفوف غربي أوكرانيا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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