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التحاق دفعة جديدة من الشرطة العسكرية بالعملية الروسية في أوكرانيا (فيديو)

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التحاق دفعة جديدة من الشرطة العسكرية بالعملية الروسية في أوكرانيا (فيديو)
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اجتياز دفعة جديدة من رجال الشرطة العسكرية تدريباتهم للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحماية القوافل العسكرية والمدنيين في المناطق المحررة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أنهت دفعة جديدة من أفراد الشرطة العسكرية الروسية تدريباتها للالتحاق بالعملية العسكرية في أوكرانيا وحماية القوافل العسكرية والإنسانية والأمن في المناطق المحررة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة خلال المهام العسكرية خارج البلاد".

وتعمل الشرطة العسكرية الروسية على تنظيم حركة المرور ومكافحة مجموعات العدو التخريبية وتأمين طرق القوافل العسكرية.

كما تكافح الاتجار بالأسلحة والمتفجرات والمواد المحظورة وغير ذلك من أعمال إجرامية، وتتلقى شكاوى المدنيين وتؤمن حمايتهم في المناطق المحررة.

المصدر: نوفوستي

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