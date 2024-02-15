بلومبرغ: ترامب سيدفع بأوكرانيا نحو التفاوض مع روسيا في حال انتخابه

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دونالد ترامب سيدفع بأوكرانيا نحو التفاوض مع روسيا في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة هذا العام.

وحسب مصادر الوكالة، فإن ترامب "يفكر في الدفع بأوكرانيا نحو المفاوضات حول وقف النزاع مع روسيا في حال عودته إلى السلطة".

وأوضحت المصادر أن مستشاري ترامب يبحثون مبادرة محتملة لتنظيم مفاوضات بمشاركة الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في بداية ولاية ترامب الرئاسية الجديدة في 2025.

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وقال أحد مستشاري ترامب إن الضغط على أوكرانيا من أجل التفاوض مع روسيا قد يكون من خلال التحذير من تقليص المساعدة العسكرية لكييف.

كما يبحث مستشارو ترامب فكرة إصلاح الناتو، بحيث يتم تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الحلف حول الدفاع الجماعي فقط بحق الدول التي تحقق المستوى المطلوب من النفقات على الدفاع، البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجدير بالذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا انفتاحها على التفاوض حول السلام مع أوكرانيا انطلاقا من الاعتراف "بالواقع الجديد" على الأرض، لكنها أشارت إلى موقف كييف الرافض للتفاوض مع القيادة الروسية الحالية.

المصدر: بلومبرغ