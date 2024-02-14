استطلاع: أكثر من نصف سكان ألمانيا يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن أكثر من نصف سكان ألمانيا يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Bertelsmann Stiftung، إلى أن 52% من المواطنين الألمان يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يؤيد ذلك 48%.

وقالت المؤسسة إن ألمانيا تتميز بأدنى مستوى تأييد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ مؤشرات التأييد في الاتحاد الأوروبي عموما نحو 60%.

وحسب الاستطلاع، اعتبر 69% من المواطنين الألمان أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون عبئا اقتصاديا بالنسبة لأوروبا، فيما يرى 31% في ذلك فرصا جديدة للاقتصاد.

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وفي الوقت ذاته أيد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (53%) مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما عارض ذلك 47%. كما أيد 64% استضافة ألمانيا للاجئين الأوكرانيين.

وفي ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، اعتبرها 59% غير فعالة، فيما قال 22% إنها فعالة وتعذرت الإجابة عن السؤال على 19% من المواطنين.

وجرى الاستطلاع في ديسمبر الماضي، وشمل آراء 1834 شخصا من المقيمين في ألمانيا. وبلغت نسبة الخطأ 0.9%.

المصدر: نوفوستي