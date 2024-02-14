سوليفان: لا بديل للمساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان إن الغرب لا يستطيع تعويض المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأضاف ساليفان خلال مؤتمر صحفي دوري: لا يمكن لحلفائنا وشركائنا سد هذه الفجوة بالكامل، يجب أن نواجه الحقيقة. عندما ننظر للأمر بشكل عام، ببساطة لا يوجد بديل للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة.

وشدد على أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الانتظار لفترة أطول"، لأن التأخير يضر بالأوكرانيين وبمصالح الأمن القومي الأمريكي. وقال مساعد الرئيس الأمريكي: تكلفة التقاعس عن العمل تتزايد كل يوم، بخاصة في أوكرانيا.

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وتابع: "نتلقى بشكل متزايد معلومات تفيد بأن القوات الأوكرانية ليس لديها ذخيرة كافية أو أن ذخيرتها على خط المواجهة تنفد.

وأضاف: "حلفاؤنا يراقبون عن كثب، وكذلك خصومنا".

وأرسلت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونغرس منذ أربعة أشهر تقريبا طلبا للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في المنطقة. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة الأمريكية بقيادة بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

المصدر: AP