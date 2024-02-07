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شولتس: ألمانيا ليست كبيرة بما يكفي لدعم أوكرانيا بمفردها

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شولتس: ألمانيا ليست كبيرة بما يكفي لدعم أوكرانيا بمفردها
Gettyimages.ru
المستشار الألماني أولاف شولتس (صورة من الارشيف).
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس عشية رحلته إلى الولايات المتحدة أن بلاده "ليست كبيرة بما يكفي" لتزويد كييف بالمساعدات العسكرية وحدها.

ونقلت وكالة رويترز عن شولتس قوله: "إذا ظلت ألمانيا المصدر الوحيد للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فإن هذا يهدد "بخطر حقيقي".
وأضاف شولتس: "ألمانيا ليست كبيرة بما يكفي للقيام بذلك بمفردها".

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ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن يوم الخميس، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة، ومن المقرر أن تركز المحادثات بينهما على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط.

والولايات المتحدة التي تعتبر أكبر داعم عسكري لكييف، وألمانيا ثاني أكبر داعم لها، أرسلتا إلى جانب دول أخرى مجموعة واسعة من الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم إلى كييف. لكن الشكوك تتزايد بشأن المزيد من المساعدات من داعمي كييف الغربيين.

وفي الولايات المتحدة، تم رفض طلب البيت الأبيض بتقديم نحو 60 مليار دولار لكييف من قبل الجمهوريين الذين يصرون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة عليه.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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