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مدفيديف: ماكرون يلغي زيارته إلى كييف لتخوفه من محاولة تستهدف اغتياله

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مدفيديف: ماكرون يلغي زيارته إلى كييف لتخوفه من محاولة تستهدف اغتياله
Globallookpress Panoramic
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون خاف من "محاولة الاغتيال"في كييف لدرجة أنه ألغى زيارته وقررمشاركة إمكانياتهم النووية مع الاتحاد الأوروبي

وقال مدفيديف على منصة "إكس" باللغة الأنكليزية: "يبدو أن ماكرون خاف للغاية من وقوع جريمة قتل حقيقية أو مزعومة في كييف النازية، حتى أنه لم يلغ رحلته إلى هناك فحسب، بل قرر أيضا تقاسم القدرات النووية مع الأوروبيين الآخرين. وعلى الأغلب الأشياء الصغيرة مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تشعره بالقلق".

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وأشار إلى أن "صرخات" باريس أثارت قلق واشنطن.

وظهر على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو يزعم أن قناة "فرانس-24" بثته، ويتحدث فيه المذيع عن محاولة التحضير لاغتيال ماكرون خلال زيارته إلى أوكرانيا. ويدعي مقدم البرنامج أن كييف أرادت بهذه الطريقة لفت الانتباه الدولي مرة أخرى إلى النزاع في أوكرانيا وبالتالي تحقيق إمدادات جديدة من الأسلحة إلى كييف.

المصدر: نوفوستي

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