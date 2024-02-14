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بايدن يهدد معارضي دعم أوكرانيا في الكونغرس بـ"محكمة التاريخ"

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بايدن يهدد معارضي دعم أوكرانيا في الكونغرس بـ
Legion-Media
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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين في الكونغرس ممن يعارضون تجديد المساعدات لأوكرانيا بقوله إن: "التاريخ يراقبكم".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لن يجبر أي من أعضاء الكونغرس على الموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بتخصيص أكثر من 60 مليار دولار لكييف.

وتعليقا على ذلك كتب بايدن على شبكة التواصل الاجتماعي "X": إلى الجمهوريين في الكونغرس ممن يعتقدون أن بإمكانهم معارضة تمويل أوكرانيا دون محاسبة: التاريخ يراقب".

وفي اليوم السابق، دعا بايدن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون للاقتداء بمجلس الشيوخ والموافقة بسرعة على مشروع قانون ينص على تخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

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وتقول السلطات الأمريكية إنها استنفدت في ديسمبر الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، ستكون غير قادرة على إمداد كييف بالأسلحة والذخائر.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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