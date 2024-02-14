الدفاع الروسية: قواتنا تحيد ألف جندي أوكراني بيوم واحد وتحسن مواقعها على ثلاثة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن أوكرانيا تكبدت خسائر بنحو 1010 جنود يوم أمس، بينما حسنت القوات الروسية مواقعها على محاور كرايني ليمان ودونيتسك وجنوب دونيتسك.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 130 جنديا ودبابة

على محور كراسني ليمان حسنت القوات الروسية وضعها على خط المواجهة، وصدت هجومين للعدو الذي خسر نحو 320 عسكريا، إضافة إلى دبابتين وعدد من المعدات العسكرية الأخرى

على محور دونيتسك سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة، كما صدت 6 هجمات معادية، وخسر الجيش الأوكراني نحو 360 عسكريا هناك

تدمير موقعين لتشغيل الطائرات المسيرة و4 مستودعات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك

على محور جنوب دونيتسك حسنت القوات الروسية وضعها التكتيكي، وكبدت العدو خسائر تبلغ 160 عسكريا، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 40 جنديا على محور خيرسون

تدمير منصة إطلاق لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" ومحطة "بوكوفيا- أ د" للحرب الإلكترونية

إسقاط مروحية "مي-24" للعدو في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه، واعتراض 7 صواريخ من طراز HIMARS و"أولخا" وتدمير 98 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة

تدمير أكثر من 15 ألف قطعة من الدبابات والمدرعات الأوكرانية الأخرى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية