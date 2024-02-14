برلين تنفي طلبها وباريس من بوتين سحب القوات الروسية من كييف سنة 2022

أعلن متحدث حكومة ألمانيا ستيفن هيبستريت رفض الحكومة الاعتراف بصحة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سحب القوات الروسية من كييف في مارس 2022 بناء على طلب برلين وباريس.

وفي حديث له مع الصحفيين، رفض هيبستريت الاعتراف بأن السلطات الألمانية والفرنسية تقدمت لموسكو بمثل هذا الطلب في مارس 2022.

ورد هيبستريت على سؤال صحفي بتأكيد عدم وجود طلب، بشأن سحب القوات الروسية، قدمه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "صحيح".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق خلال المقابلة التي أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الزملاء في فرنسا وألمانيا" وخلال عملية التفاوض في إسطنبول عام 2022 طلبوا سحب القوات الروسية من كييف من أجل تهيئة الظروف للتوقيع النهائي على اتفاق معاهدة سلام.

وأضاف بوتين: "لكن بعد حدوث ذلك، قام المفاوضون الأوكرانيون على الفور برمي جميع اتفاقياتنا في سلة المهملات".

المصدر: نوفوستي