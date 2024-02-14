بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على بيونغ يانغ بمزاعم تزويد روسيا بالصواريخ

ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على بيونغ يانغ متذرعا بالإمداد المزعوم لروسيا بالصواريخ، علما أن الدولتين دحضتا مرارا مثل هذه التصريحات الصادرة عن الغرب.

ونقلت "بلومبرغ" عن وثائق اطلعت عليها أن الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوري الشمالي والإدارة الرئيسية للصواريخ في البلاد.

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تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية وروسيا وصفتا، أكثر من مرة، تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين غربيين بشأن إمدادات مزعومة للأسلحة إلى روسيا بأنها "الأكثر عبثية".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة، رغم نفي موسكو، تعتقد أن روسيا الاتحادية تستخدم الصواريخ التي حصلت عليها من كوريا الديمقراطية لمهاجمة أوكرانيا. إلا أنه لم يقدم أي دليل على ادعاءاته.

من جهتها، نفت كوريا الشمالية أكثر من مرة تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين غربيين بشأن تلك الإمدادات المزعومة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، إن خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون الانتهاكات المحتملة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية يدحضون الادعاءات الكاذبة والتي تقول إن موسكو تنتهك هذه القيود.

المصدر: نوفوستي