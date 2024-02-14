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مسؤول بولندي يحذر سياسيين أوكرانيين من مغبة استخدام "لغة بانديرا"

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مسؤول بولندي يحذر سياسيين أوكرانيين من مغبة استخدام
Sputnik
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اتهم نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان البولندي بيوتر زغورزيلسكي، عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفوي باستخدام "لغة بانديرا" وشدد على عدم جواز وجود مثل هذا الخطاب في أوكرانيا.

في وقت سابق، اتهم عمدة لفوف المزارعين البولنديين الذين سكبوا الحبوب الأوكرانية من الشاحنات احتجاجا على تدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى بولندا، بأنهم "محرضون موالون لروسيا".

وقال البرلماني البولندي: "أقترح على عمدة مدينة لفوف سادوفوي، أن يشرب كوبا من الماء قبل أن يقول أي شيء، لأنه غالبا ما يبدو أنه يتحدث لغة بانديرا، التي لا يجوز أن تكون لغة التواصل في أوكرانيا".

كما أعرب زغورزيلسكي، عن دعمه للمزارعين المحتجين في بولندا.

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وأضاف: "إنها فضيحة أن يتم السماح بدخول أغذية، بأسعار تنافسية وتركيبة كيميائية غير معروفة، إلى بولندا".

كما انتقد زغورزيلسكي، نائب وزير الاقتصاد والتجارة الأوكراني تاراس كاتشكا، الذي قال في وقت سابق إن البولنديين المحتجين باتوا على وشك البدء في قتل الأوكرانيين.

وتابع البرلماني القول: "من الأفضل له أن يخفف من تصريحاته، لأن أوكرانيا ليس لديها ولن يكون لديها صديق مخلص مثل بولندا".

وطالب نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان البولندي، الوزير الأوكراني بعدم إهانة المزارعين البولنديين، وأشار إلى أن هذا قد يؤدي لتدهور العلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

 

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