لاتفيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد إدراج موسكو وزراء لها على قائمة المطلوبين

أعلنت وزارة خارجية لاتفيا استدعاء القائم بالأعمال الروسي أوليغ زيكوف للحصول على توضيحات بشأن نشر قائمة بأسماء موظفين حاليين وسابقين في لاتفيا وجهت إليهم موسكو عدة اتهامات.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم "سيتم استدعاء أوليغ زيكوف للحصول على توضيحاته بشأن القائمة المنشورة علنا لموظفين مدنيين سابقين وحاليين في لاتفيا والذين وجهت إليهم روسيا اتهامات ذات دوافع سياسية".

وقال البيان: "في 14 فبراير 2024، سيتم استدعاء القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية أوليغ زيكوف إلى وزارة خارجية لاتفيا للحصول على توضيحاته بشأن القائمة المنشورة إلى العلن للموظفين السابقين والحاليين في لاتفيا والذين وجهت روسيا ضدهم اتهامات ذات دوافع سياسية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أصدرت الداخلية الروسية مذكرات بحث بحق وزيرة عدل لاتفيا إينيس ليبينو إيجنيري ووزير المالية أرفيلس أشرادينس ووزير الزراعة أرماندس كراوس، ووضعتهم على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وأشار مصدر في الداخلية الروسية، في حديث لمراسل "تاس"، إلى أنهم ملاحقون في إطار قضية جنائية تتعلق بتدمير وإتلاف النصب التاريخية السوفيتية ومقابر العسكريين السوفيت.

المصدر: تاس