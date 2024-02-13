الداخلية الروسية تضع وزراء العدل والمالية والزراعة في لاتفيا على قائمة المطلوبين

أصدرت الداخلية الروسية مذكرات بحث بحق وزيرة عدل لاتفيا إينيس ليبينو إيجنيري ووزير المالية أرفيلس أشرادينس ووزير الزراعة أرماندس كراوس، ووضعتهم على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وأشار مصدر في الداخلية الروسية، في حديث لمراسل تاس، إلى أنهم ملاحقون في إطار قضية جنائية تتعلق بتدمير وإتلاف النصب التاريخية السوفيتية ومقابر العسكريين السوفيت.

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في 13 مايو 2022، اعتمد برلمان لاتفيا قانونا يعلق عمل المادة رقم 13 من الاتفاقية الثنائية مع روسيا بشأن النصب التذكارية والتماثيل السوفيتية.

ألزمت هذه المادة موسكو وريغا بالحفاظ على النصب التذكارية والمقابر الجماعية للجنود بشكل آمن، فضلا عن توفير الرعاية والخدمة اللائقة لها.

ومنح قرار البرلمان، الحرية للسلطات اللاتفية في هدم النصب التذكاري لجنود الجيش السوفيتي الذين حرروا لاتفيا السوفيتية وريغا، من الغزاة النازيين.

أثناء ذلك التصويت، كان أرفيلس أشرادينس وأرماندس كراوس، من أعضاء البرلمان اللاتفي.

المصدر: تاس