غروسي: إيران لا تتعامل بشفافية تماما بشأن برنامجها النووي

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن "إيران لا تتعامل بشفافية تماما بشأن برنامجها النووي، خاصة بعدما لوح مسؤول إيراني رفيع سابق بأن لدى طهران كل مكونات السلاح النووي".

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وأشار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الأممية، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي، إلى التصريحات التي أدلى بها نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

كما لفت غروسي إلى "تراكم تعقيدات" في الشرق الأوسط الأوسع وسط حرب إسرائيل على حركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي معرض كلمته، حذر غروسي من أن إيران "تظهر وجها غير شفاف تماما عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. هذا بالطبع يزيد المخاطر".

وأضاف أن "هناك حديثا فضفاضا عن الأسلحة النووية على نحو متزايد، بما اشتمل على إيران مؤخرا. قال مسؤول (إيراني) رفيع المستوى للغاية، في الواقع إن لدينا كل شيء في حالة تفكيك. حسنا، من فضلك أخبرني بما لديكم".

ولم يحدد غروسي هوية المسؤول، لكن صالحي ظهر في برنامج تلفزيوني إيراني في وقت متأخر من ليل الأحد، حيث قال إن بلاده لديها كل ما تحتاجه لصنع سلاح نووي.

وأضاف صالحي قائلا "لدينا كل (مكونات) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالا، ماذا تحتاج السيارة؟ إنها تحتاج إلى هيكل، وتحتاج إلى محرك، وتحتاج إلى عجلة قيادة، وتحتاج إلى صندوق تروس. هل صنعت صندوق التروس؟ أقول نعم، وكذلك محرك؟ ولكن لكل منهما غرضه الخاص".

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كما أدلى صالحي بتصريحات مماثلة يوم السبت، حيث قال أيضا "إنها في أيدينا".

وفي أعقاب انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، واصلت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أقل بقليل من مستويات صنع الأسلحة. وجمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع العديد من الأسلحة، إذا شاءت.

ومع ذلك، تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغيرها إلى أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.

ويعتقد منذ فترة طويلة أن إسرائيل تمتلك برنامجها الخاص للأسلحة النووية.

المصدر: "أسوشيتد برس"