غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست ضد البرنامج النووي الإيراني

قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.

وأضاف غروسي في حديث له مع صحيفة The National على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية، وتقوم بتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى العالي جدا جدا - القريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية".

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وأشار إلى أن برنامج طهران النووي "يقفز إلى الأمام ويتجه نحو أهداف طموحة".

وقال: "نحن لا نعارض ذلك. لكننا نقول إن وصول هيئة الرقابة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يتناسب مع هذه الأنشطة. إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويجب عليها الامتثال للالتزامات في هذا المجال".

وذكر غروسي أن إيران لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، "وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق".

في 26 ديسمبر، أفادت وكالة رويترز، نقلا عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران قامت بتسريع وتيرة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 60%، من 3 إلى 9 كلغم شهريا.

ووفقا للوكالة، بدأت طهران في زيادة وتيرة التخصيب اعتبارا من نهاية نوفمبر. والحديث يجري عن منشأتين نوويتين تقعان في نطنز وفوردو. من جانبه، رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مزاعم الوكالة.

في 17 سبتمبر، أعلن غروسي أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها إلغاء اعتماد العديد من المفتشين الذين يقومون بعمليات التفتيش في منشآت تخصيب اليورانيوم. وقالت الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية "قامت باستخدام صلاحيات مجلس محافظي" الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية.

المصدر: تاس